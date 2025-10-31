Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ankara’ya yaptığı ziyaretler sonrası hakkında çıkan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt vererek, CHP’ye olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Çiçek, ziyaretlerini tamamen Menderes’e hizmet amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Ankara ziyaretleri ve iddialar

Başkan Çiçek, geçtiğimiz günlerde İller Bankası ile kredi görüşmeleri, SGK ve vergi borçlarının çözümü için Ankara’ya yaptığı ziyaretler sonrası AK Parti’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldığını belirtti. Çiçek, “Çalıştığımız için iddialar ortaya atıyorlar. Menderes’te böyle bir siyaset dönüyor. Bunun da neden döndüğünü anlamıyorum. Kendimi bildim bileli Cumhuriyet Halk Partiliyim. Gençlik kollarından geldim. Menderes’te siyaset için böyle şeyler söyleniyor” dedi.

Hükümet ile görüşmeler hizmet amaçlı

Çiçek, hükümet kanadıyla görüşmelerinin tamamen ilçeye hizmet amacıyla yapıldığını vurguladı. “Biz yerel siyasetçiyiz ve Menderes halkına hizmet için hükümetle görüşüyoruz, görüşmek zorundayız. Hiç kimsenin farklı algılamaması gereken bir şey… Biz hizmet adamıyız. Yeri gelir Cumhurbaşkanımızla da görüşürüm. Eyyüp Kadir İnan vekil ile de çok görüşüyorum. Görüşmelerden böyle dedikodular doğuyor. Ama şu an böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.

İlçedeki sıkıntılar ve çözüm adımları

İller Bankası ile yapılan görüşmelerle ilgili de bilgi veren Başkan Çiçek, ilçedeki altyapı ve iş makinesi ihtiyaçlarına dikkat çekti. “Başvuruyu yaptık. Menderes’te sıkıntılarımız var. Bunların giderilmesi için hamle yapmamız gerekiyor. Sıkışırsak görüşmeler yaparız. Herhangi bir problem yok” diye konuştu.

Hizmet odaklı yaklaşım

Çiçek, tüm çalışmalarının parti değiştirme iddialarından bağımsız olarak Menderes’e hizmet etmek üzerine olduğunu belirterek, siyaset gündeminin vatandaşların ihtiyaçlarının önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.