Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve belediyeden taleplerini yerinde dinledi. Başkan Çiçek, esnaftan gelen notları anında değerlendirdi ve ilgili birimlere talimat verdi.



Esnafla birebir temas

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafların yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini dinledi. Çiçek, sahadaki hizmetlerin son durumu hakkında bilgi verirken, ilerleyen dönemde hayata geçirilecek projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında vatandaşların ve esnafın Başkan Çiçek ile yaptığı samimi sohbetler dikkat çekti.

“Halkın arasından geldim”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Çiçek, “Ben halkın arasından geldim. Muhtarlığım sırasında daima vatandaşlarımızla iç içeydim. Başkanlık sürem boyunca da hep onlardan biri olarak kalacağım. Hizmet için söz verdim ve tüm şartlara rağmen bu sözümü yerine getirmek için çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Çözüm üretmek için çalışıyoruz”

Başkan Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnafımızı ziyaret ederken onların sorunlarını dinliyor, çözüm üretmek için çalışıyoruz. Belediyeden talepleri varsa anında not edip harekete geçiyoruz. Ziyaretlerimizde hem mevcut hizmetlerimizi hem de yeni projelerimizi paylaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımızın ihtiyaçlarına yanıt veren bir belediye olmaya devam edeceğiz.”

Tarihi/Kültürel Bağlam

Menderes ilçesi, İzmir’in güneyinde konumlanan ve tarım, turizm ve küçük esnafın ekonomide önemli rol oynadığı bir bölge. İlçedeki esnaf ziyaretleri, yerel yönetimin halkla doğrudan iletişim kurduğu geleneksel yöntemlerden biri olarak görülüyor.