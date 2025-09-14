Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İzmir genelinde yaşanan çöp toplama aksaklıklarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından ortaya çıkan lojistik ve operasyonel sorunların Menderes’i de etkilediğini belirten Çiçek, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve çevremizin temizliği için Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışıyoruz” dedi.

“Halk sağlığı ve çevre önceliğimiz”

Başkan Çiçek, çöp bertaraf sürecindeki aksaklıkların tamamen hukuki bir süreçten kaynaklandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“İzmir’in çöplerinin bertaraf edildiği Harmandalı Katı Atık Tesisi’nin kapatılmasıyla birlikte kent genelinde geçici bir sorun yaşanmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyemiz, bu süreçte çöplerin farklı alanlara taşınabilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor. Ancak taşıma planlamasında yaşanan zorluklar, geçici de olsa aksamalara neden olmaktadır. Bizler de Menderes Belediyesi olarak halk sağlığını ve çevre temizliğini ön planda tutarak bu sürecin en az sorunla atlatılması için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.”

44 mahallede temizlik seferberliği

Menderes Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla başlattığı temizlik hareketi hakkında da bilgi veren Başkan Çiçek, “İlçemizde bulunan 44 mahallede ekiplerimizle yoğun bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Tüm personelimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca, alternatif taşıma planları üzerinde çalışarak çöplerin düzenli şekilde toplanması ve taşınması için gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrı: Çöpleri ayrıştırın

Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için vatandaşlara da çağrıda bulunan Çiçek, “Evsel atıkların mümkün olduğunca ayrıştırılarak çıkarılması, hem sürecin daha hızlı ilerlemesine hem de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu konuda hemşehrilerimizin duyarlılığına güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sorun kalıcı çözümlerle aşılacak”

Sorunun kısa sürede çözülmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Çiçek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordinasyon halinde görüşmeler yürütmektedir. Menderes Belediyesi olarak biz de süreci yakından takip ediyoruz. Siyasi tartışmalardan uzak, teknik bir yaklaşımla ve ortak akılla hareket ederek bu geçici sorunun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılacağına inanıyoruz.”

Başkan Çiçek, yaşanan aksaklıkların kısa sürede giderileceğini belirterek Menderes halkından sağduyulu davranmalarını ve temizlik çalışmalarına destek olmalarını istedi.