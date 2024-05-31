Menderes Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, AFAD işbirliğiyle belediye çalışanlarına şüpheli paket eğitimi verildi. Eğitimde, şüpheli bir posta durumunda izlenmesi gereken adımlar detaylı bir şekilde açıklandı.

"Eğitim her alanda önceliğimiz"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çalışma arkadaşlarımızın her alanda bilgi sahibi olması ve farkındalık düzeylerinin artması bizim için çok önemli. Olası kazaların önlenmesi amacıyla verilen bu tür eğitimler, hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bu kapsamda personelimize yönelik faydalı eğitimlerimiz devam edecek.” dedi.