Menderes Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak adına anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliği, Menderes'in yeşil dokusunu güçlendirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefini vurguladı.

Özdere Tahir Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gümüldür Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulu) öğrencileriyle birlikte yapılan etkinliğe, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve belediye meclis üyeleri de katılarak önemli bir dayanışma örneği sergiledi. Toplamda 40 adet limon selvi ağacının toprakla buluştuğu etkinlik, öğrencilerin doğaya karşı duyarlılığını artırdı ve gelecek nesillere aktarılacak değerlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam konularında Menderes'in öncü rolünü vurgulayarak, "Menderes Belediyesi olarak çevre bilincini artırmak ve doğal kaynakları korumak için kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz ağaç dikim etkinliğiyle hem çevre bilincini artırıyoruz hem de doğal dengeyi koruma adına önemli bir adım atıyoruz. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim." dedi.