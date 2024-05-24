Menderes Belediyesi, halkın istek ve önerilerini doğrudan belediye başkanına iletebileceği "Halk Günü" uygulamasını başlatıyor. Uygulama, her Çarşamba 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Başkan Çiçek’ten açık davet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, halk günü uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "‘Birlik ve beraberlikle Menderes için güzel günlere’ diyerek yola çıktık. Belediye başkanı olduktan sonra makam kapımızı hiç kapatmadık ve kapatmayacağız da. Her Çarşamba günü yapacağımız halk günü ile hemşehrilerimizle daha yakından ilgilenip daha etkin ve hızlı hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Çarşamba günleri belediyemize bekliyorum." dedi.

Vatandaş şikayetini doğrudan iletebilecek

Yeni uygulama sayesinde Menderes halkı, istek ve şikayetlerini doğrudan Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e iletme fırsatı bulacak. Belediye, bu sayede halkla daha yakın ilişki kurmayı ve sorunlara hızlı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Etkin ve hızlı hizmet hedefi

Başkan Çiçek, halk günü uygulamasının Menderes Belediyesi’nin vatandaşla olan bağlarını güçlendireceğini ve hizmet kalitesini artıracağını belirtti. Başkan, hemşehrilerinin katılımını beklediğini vurguladı.