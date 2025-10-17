Menderes Belediyesi’nin can dostlar için hayata geçirdiği pati park projesinde sona gelindi. 1900 metrekarelik alan, kısa süre içinde hizmete açılacak.
Proje kapsamında bitki dikim işlemleri gerçekleştirildi, elektrik tesisatı ise döşeniyor. Çalışmalar son düzlüğe girerken parkın en kısa sürede açılması hedefleniyor.
Cüneytbey Mahallesi’nde inşa edilen pati park, 1900 metrekare alana yayılıyor. 860 metrekare yeşil alan, 160 metrekare oturma alanı ve 650 metrekare can dostların oyun alanı bulunuyor. Proje, ilçede bu özellikteki ilk pati park olma özelliğini taşıyor.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, projeyle ilgili şunları söyledi:
“Her zaman her kesimden vatandaşımızı, can dostlarımızı ve doğamızı düşünerek projeler üretiyoruz. Pati park projemiz kısa sürede hayata geçecek. Bayram öncesi Mendereslilere müjde vermekten mutluluk duyuyoruz.”