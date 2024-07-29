Menderes Belediyesi, ilçedeki eksik ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında Barbaros Mahallesi'nde 1600 metrekarelik alan kilit parke ile döşendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, planlı ve koordineli bir şekilde ilçenin eksiklerini giderme sözü verdiklerini belirtti.

Yenilenen yüzüyle daha modern

Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen kilit parke çalışmaları, bölgenin çehresini değiştirerek daha modern ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı. Başkan İlkay Çiçek, "Vatandaşın kalbine dokunacak, onların taleplerine çözüm olacak hizmetler için sözümüzü vermiştik. Bu kapsamda da Barbaros Mahallemizde kilit parke çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Menderes’imizin her noktasında çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi, 44 mahallede yürüttüğü bu tür çalışmalarla ilçenin genel yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün planlı çalışmaları, ilçenin farklı bölgelerinde de devam edecek.