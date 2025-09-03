Menderes Belediyesi, toplam değeri 93 milyon 231 bin 790 TL olan 4 taşınmazı ihale yöntemiyle satışa çıkarma kararı aldı. İhale, kapalı teklif usulüyle 17 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Zeytinlikler ve tarlalar satılıyor

Belediye encümeninden alınan karara göre satışa çıkarılacak taşınmazların biri Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde, üçü ise Menderes’in Akçaköy Mahallesi’nde bulunuyor. Söz konusu taşınmazlar zeytinlik ve tarla vasfında.

Muhammen bedel 93 milyon TL

Taşınmazların toplam muhammen bedeli 93 milyon 231 bin 790 TL olarak belirlendi. İhalenin kapalı teklif usulüyle yapılacağı bildirildi.

İhale tarihi belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihale, 17 Eylül Çarşamba günü Menderes Belediyesi Encümen Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.