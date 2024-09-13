Menderes Belediyesi, Altıntepe Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 9503 Sokak’ta kilit parke döşeme işlemlerini gerçekleştirdi ve yolları yenileyerek halkın kullanımına sundu.

Başkan Çiçek: “Hizmetlerimiz devam edecek”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Halkımız bize yetkiyi verir vermez hemen işe koyulduk. Menderes’in yolları için kapsamlı bir hizmet planı hazırladık ve çalışmalara başladık. Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan her bölgedeki yolları yenileyerek hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi.