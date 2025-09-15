16-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde vatandaşlar, farklı spor dallarında bir araya gelerek hem eğlenecek hem de sağlıklı yaşam için harekete geçecek.

Belediye bünyesinde görev yapan spor eğitmenlerinin öncülüğünde düzenlenecek programda, pilates, plaj futbolu, ayak tenisi, masa tenisi ve basketbol gibi aktiviteler yer alacak. Etkinlikler Menderes’in farklı noktalarında yapılacak. Hafta, renkli görüntülere sahne olması beklenen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” ile sona erecek.

Menderes Belediyesi’nden yapılan açıklamada tüm vatandaşlar etkinliklere davet edilirken, bisiklet turunun 21 Eylül Pazar günü saat 17.30’da Özdere Hizmet Binası’ndan başlayacağı ve Arkadaş Parkı sahilinde kurulacak plaj futbolu alanında son bulacağı belirtildi.

16 Eylül Salı (09.00 – 10.00) – Özdere Gençlik Parkı: Pilates

17 Eylül Çarşamba (10.00) – Menderes Belediye Binası Önü: Ayak Tenisi, Masa Tenisi, Basketbol

18 Eylül Perşembe (10.00 – 11.00) – Sunal Tülbentçi Parkı: Pilates

19 Eylül Cuma (16.00 – 18.00) – Özdere Arkadaş Kafe: Plaj Futbolu

20 Eylül Cumartesi (16.00 – 18.00) – Özdere Arkadaş Kafe: Plaj Futbolu

21 Eylül Pazar (17.30) – Özdere Hizmet Binası: Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinliklerin amacının vatandaşları spora teşvik etmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Belediye olarak her zaman spora ve sporcularımıza destek veriyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda da bu anlayışla hareket ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi sağlıklı bir yaşam için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle ilçemizde keyifli bir hafta yaşayacağız.”

Menderes Belediyesi, etkinliklere katılımın ücretsiz olduğunu duyururken, organizasyonun her yaştan vatandaşa açık olduğunu vurguladı.