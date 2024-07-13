Menderes Belediyesi, çocukların gelişim ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla parkları eğlenceli oyunlarla donatıyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların yön, denge ve koordinasyon becerilerini güçlendirmek, zihinsel kapasitelerini artırmak ve sosyalleşmelerine yardımcı olmak için zemin oyunları tasarlıyor. Boyanarak gerçekleştirilen bu renkli ve eğlenceli oyunlar, çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Her şey çocuklarımız için

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, alınan olumlu geri dönüşlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarımız için parklarımızı geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bazı parklarımızda çalışmalara başladık. Adım adım birçok parkımızı oyunlarla renklendireceğiz. Her şey çocuklarımız için. Güle güle kullansınlar," dedi.