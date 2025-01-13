Menderes Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, görme engelli bireyler için farkındalık oluşturacak etkinlikler ve belediye personeline yönelik eğitim programları düzenledi. Etkinlikler kapsamında, görme engelli bireyler için İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi’ne bir gezi düzenlendi. Katılımcılar, sanat eserlerini dokunarak deneyimleme fırsatı buldu. Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin sanata erişimini güçlendirmek adına önemli bir adım oldu.

Gazetecilik dünyasını tanıma fırsatı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla özel çocuklar, Menderes merkezli Oluşum Medya’nın ofisini ziyaret etti. Burada gazetecilik süreci hakkında bilgi alırken, kendi röportajlarını verme şansı yakaladılar. Gazete basım ve yayım süreçlerini öğrenen çocuklar için bu deneyim hem eğitici hem de keyifli geçti.

Personel için özel eğitim

Hafta etkinlikleri, sadece engelli bireyleri değil, belediye personelini de kapsadı. Çalışanlara, "Görme Engelli Bireylerin Yaşadığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir eğitim programı sunuldu. Eğitimde empati odaklı yaklaşımlar ele alınarak, engelli bireylerin karşılaştığı günlük sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

“Engelleri aşmaya devam edeceğiz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artırmak için projeler geliştiriyor ve farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Daha önce Türkiye'nin ilk kırmızı bayraklı plajını onların kullanımına sunmuştuk. Bu tür etkinliklerle, empati yapmayı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı sürdüreceğiz. Personelimize yönelik eğitimlerimizle de bu farkındalığı kurum kültürümüzün bir parçası haline getiriyoruz.”

Menderes Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için sadece etkinlikler değil, kalıcı projeler de üretmeyi hedefliyor. Başkan Çiçek’in liderliğinde, erişilebilir alanların yaygınlaştırılması ve engelli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.