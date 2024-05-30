Menderes Belediyesi, ilçe genelinde geniş kapsamlı bir ilaçlama kampanyası başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 44 mahallede ilaçlanmayan sokak kalmayacak.

Programlı ve koordineli çalışma

İlaçlama seferberliğinin ilk etabında, ilçedeki sulu alanlar, rögar kapakları ve mazgallar çevresinde ilaçlama çalışmaları tamamlandı. İkinci etapta ise araçlarla mahallelerde kapsamlı ilaçlama çalışmalarına başlandı. Dört farklı ekip, sokak sokak ilaçlama yaparak ilçeyi zararlılardan arındırıyor.

Sürekli ve etkili mücadele

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalışmalara dair şu bilgileri verdi: "Kurduğumuz ilaçlama ekibimiz, larva alanlarındaki çalışmalarını tamamlayarak 44 mahallemizin her bir sokağında ilaçlama faaliyetlerine başladı. Koordineli şekilde yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımızla tüm sokakları kapsamaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden, periyodik olarak sürecek bu çalışmalarımızla halk sağlığını koruyacak ve hemşehrilerimizin huzurunu sağlayacağız."

Menderes Belediyesi’nin geniş kapsamlı ilaçlama çalışmaları, 44 mahallede kesintisiz sürecek.