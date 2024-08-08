6 Nisan 2023 tarihinden bu yana İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan Sarper Dikmen, sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.

Saldırı ve sağlık durumu

Sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sarper Dikmen, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındı. Hızla hastaneye kaldırılan Dikmen’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye Başkanımız İlkay Çiçek’in hastanede ziyaret ettiği Dikmen’in tedavisi başladığı aktarıldı.

Emniyet soruşturması ve siyasi tepkiler

Saldırının ardından emniyet güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın kimler tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine dair detaylar, emniyet güçlerinin yürüttüğü hassas çalışmalardan sonra netlik kazanacak.

Bazı siyasilerin bu üzücü olayı siyasi malzeme haline getirmesi ve karalama kampanyaları başlatması ise toplumda üzüntüyle karşılandı. Bu konuda yapılan açıklamaların, olayın ciddiyetini gölgelememesi gerektiği vurgulandı.

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sarper Dikmen’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.