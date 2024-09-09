Menderes Belediyesi, ilçede yaşayan ve üniversiteyi bu yıl kazanan gençlere destek olmak için “İlk Üniversitem, İlk Harçlığım” projesini hayata geçirdi. Belediye, gençlerin eğitim yolculuğuna ilk harçlıklarıyla katkıda bulunarak onların yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Başvurular 10 Eylül’de başlıyor

Proje kapsamında, Menderes sınırları içinde ikamet eden ve 2024 yılında üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, 10-24 Eylül 2024 tarihleri arasında Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Başvuru yapmak isteyen gençler, okul kayıt belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve banka IBAN numarasıyla müracaat edebilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0232 700 00 00 numaralı telefonun 1019-1332 dahili hatlarından iletişim kurabilir.

Gençlere destek sözü

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi her zaman önemsiyor, onlar için projeler üretiyoruz. Ekonomik koşullarda gençlerimize umut olmak adına bu projeyi hayata geçirdik. Üniversiteye adım atan gençlerimizin eğitim yolunda yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz” dedi. Çiçek, belediye olarak gençlere her daim sahip çıkacaklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye, artan ekonomik zorluklar karşısında öğrencilerin yanında olarak, eğitim hayatlarının daha kolay geçmesini hedefliyor. Menderes Belediyesi’nin sunduğu bu destek, hem ailelerin hem de öğrencilerin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor.