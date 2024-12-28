Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi işletmelerin ruhsat ve TAPDK izin belgelerini inceledi. Sahte alkol tehlikesine karşı bandrolsüz içki denetimi yapıldı. Kuruyemiş satışı yapan esnaflarda ise ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen standartları dikkatle kontrol edildi.

"Sağlık ve güvenlik önceliğimiz"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek şunları söyledi: "Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için en önemli unsurlar. Yılbaşı gecesinde herkesin huzurlu ve sorunsuz bir şekilde vakit geçirmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Yeni yılın tüm hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Hijyen ve güvenlik ön planda

Denetimlerde yalnızca belge kontrolleri değil, aynı zamanda işletmelerin genel hijyen standartlarına uygunluğu da değerlendirildi. Özellikle kuruyemiş satan işletmelerde ürünlerin tazeliği ve depolama koşulları incelendi.