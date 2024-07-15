2024 yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanı seçilen İlkay Çiçek, görevdeki ilk 100 gününü geride bıraktı. Çiçek, bu süre zarfında yaptığı çalışmalarla dikkat çekti ve Menderes’in geleceğine yönelik önemli adımlar attı.

Ortak akıl ile yönetim

İlkay Çiçek, Menderes’i ortak akıl ile yönetmeyi hedeflediğini ve bu doğrultuda adımlar attığını belirtti. Çiçek, "Herkesin sesi, her kesimin belediyesi" anlayışıyla hareket ettiklerini ve Menderes’in geleceğine katkı sunacak projelere imza attıklarını vurguladı.

Emekçinin yanında

Göreve gelir gelmez belediye içinde düzeni sağladıklarını ifade eden Çiçek, mali disiplini sağlayarak çalışanların maaşlarını eksiksiz ödediklerini söyledi. Çiçek, "Çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını eksiksiz almasını sağladık. Şu an hiçbir çalışanımızın belediyeden alacağı yok. Menderes için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Ulaşım ve yol çalışmaları

Mendereslilerin acil istekleri arasında ulaşım kolaylığının bulunduğunu belirten Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışarak 508 Menderes-Konak otobüs hattını devreye soktuklarını açıkladı. Ayrıca, bozuk yolların düzenlenmesi ve yeni yolların yapılması konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Sosyal alanların geliştirilmesi

İlçede herkesin keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini belirten Çiçek, belediyenin iştiraklerinden Cumaovası A.Ş.’de yapılan hamlelerle vatandaşların daha etkin yararlanmasının sağlandığını söyledi. Ayrıca, Görece Göçmen Konutları’na yeni bir işletme kazandıracaklarını ve sosyal yaşam alanlarında iyileştirme çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Çiçek, görevi süresince Mendereslilerin güvenini boşa çıkarmamak için çalıştıklarını ve halkla iç içe olduklarını vurguladı. "Hemşehrilerimizin acı ve mutlu günlerinde yanlarındayız. 5 yıl sonunda Menderes’in geleceğine dair önemli işleri başarmış olacağız" dedi.