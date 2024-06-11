Menderes Belediyesi, yol kenarlarında ve kaldırımlarda çıkan yabani otları temizleyerek ilçenin görünümünü iyileştirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu temizlik çalışmaları, hem estetik açıdan hem de böcek ve kene gibi zararlıların yer edinmesini önlemek amacıyla yapılıyor.

Yabani otlara geçit yok

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, mahalle mahalle tüm yollarda gerçekleştiriliyor. Ekipler, yol kenarları ve kaldırımlarda çıkan yabani otları temizleyerek, yolların daha düzenli ve temiz görünmesini sağlıyor. Bu çalışmalar, aynı zamanda böcek ve kene gibi zararlıların yayılmasını da önlüyor.

Güzel bir Menderes için

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, temizlik seferberliğinin önemine vurgu yaparak, “Göreve geldikten kısa bir süre sonra temizlik seferberliği başlattık. Birçok alanda yaptığımız çalışmaların ot temizleme kısmını da düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Güzel bir Menderes, temiz bir çevre ile mümkün. Yoğun çalışmamız devam edecek” dedi.

Çalışmalar devam edecek

Menderes Belediyesi, ilçenin her köşesinde temizlik çalışmalarını sürdürerek, vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedefliyor. Yol kenarlarında ve kaldırımlarda gerçekleştirilen yabani ot temizliği, ilçenin genel görünümünü iyileştirmenin yanı sıra, çevre sağlığını da koruma amacı taşıyor.

Menderes Belediyesi’nin bu yoğun çalışmaları, ilçenin daha temiz ve düzenli bir hale gelmesine katkı sağlıyor. Vatandaşlar, belediyenin bu çabalarından memnuniyet duyarken, temiz bir çevre için atılan adımların devam etmesini bekliyor. Bu çalışmalarla, Menderes’in daha yaşanabilir ve sağlıklı bir yer haline gelmesi amaçlanıyor.