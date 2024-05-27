Son günlerde gündemde olan ve sokak hayvanlarının uyutularak yaşamlarına son verileceği iddialarına Menderes Belediyesi'nden sert tepki geldi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in talimatıyla ilçedeki tüm billboardlar, bu değişikliklere karşı mesajlarla donatıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek

"Sokak Hayvanları Koruma Yasası'yla ilgili kamuoyunda konuşulan ve ne yazık ki bizleri üzen iddialara sessiz kalamadık. Yapılacak yeni düzenlemeyle yerel yönetimlerin sahiplenilmeyen hayvanları uyutacağına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara karşı biz de kamuoyunda farkındalık yaratmak ve bu konuya herkesin hassasiyet göstermesi için billboardlarımıza özel bir çalışma yaptık. Menderes Belediyesi olarak bu konuda sessiz kalmayacağız" dedi.