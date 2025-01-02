Hastane randevusu olan, sonuç göstermek isteyen veya hasta ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar Menderes Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte Menderes Devlet Hastanesi adres ve iletişim bilgileri…

Menderes Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Hastaneye İZBAN ile ulaşım:

Doktor randevusu olan vatandaşlar İZBAN Cumaovası durağından aşağıdaki otobüslerle hastaneye ulaşım sağlayabilirler.

804 (Dereköy - Cumaovası Aktarma Merkezi) numaralı otobüse binin, 15572 - Menderes Düğün Salonu durağında inin, 5 dakika yürüme mesafesi ile hastaneye ulaşabilirsiniz.

814 (Menderes - Cumaovası Aktarma Merkezi) numaralı otobüse binin, 16195 - Menderes Devlet Hastanesi durağında inerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

775 - (Özdere – Cumaovası Aktarma Merkezi) numaralı otobüse binin, 10957 – Ege durağında inerek üstgeçitten karşıya geçerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

776 – (Doğanbey – Cumaovası Aktarma Merkezi) numaralı otobüse binin, 10957 – Ege durağında inerek üstgeçitten karşıya geçerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

792 - (Gölova – Cumaovası Aktarma Merkezi) numaralı otobüse binin, 10957 – Ege durağında inerek üstgeçitten karşıya geçerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

794 - (Küner – Cumaovası Aktarma Merkezi) numaralı otobüse binin, 10957 – Ege durağında inerek üst geçitten karşıya geçerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

Hastaneye havaalanından ulaşım:

Hava alanından Cumaovası ve Tepeköy yönüne giden izban hattını kullanarak Cumaovası durağında inerek İZBAN ile ulaşım adımlarını izleyebilirsiniz.

Hastaneye metro ile ulaşım:

Menderes Devlet Hastanesi’ne metro ile ulaşmak için Halkapınar ve Hilal Aktarma Merkezlerinden İZBAN’a geçiş yapıp, Cumaovası ve Tepeköy yönüne giden İZBAN hattını kullanarak Cumaovası durağında inerek İZBAN ile ulaşım adımlarını izleyebilirsiniz.

Hastaneye şehir merkezinden ulaşım:

508 – (Menderes - Konak) numaralı otobüse binin, 15564 - Menderes Son Durak da inerek 4 dakika yürüme mesafesi ile hastaneye ulaşabilirsiniz.

Hastaneye minibüs ile ulaşım:

Menderes – Semt Garajı minibüsü hatları hastanenin önünden geçmektedir.

Hastaneye özel araç ile ulaşım:

İzmir şehir merkezinden, Adnan Menderes Havalimanı yönüne doğru ilerleyin. Bunu Mithatpaşa Caddesi veya D100 karayolunu takip ederek yapabilirsiniz. Havaalanı yolunu takip ederek, Adnan Menderes Havalimanı’na doğru devam edin. Havaalanını geçtikten sonra, Menderes ilçesinin merkezine doğru ilerleyin. Bu noktada D300 karayolunu kullanarak Menderes'e ulaşabilirsiniz. Menderes ilçe merkezine geldiğinizde, hastaneyi gösteren tabelaları takip edin ve Menderes Devlet Hastanesi’ne ulaşın.

Hastaneye otogardan ulaşım:

555 – (Otogar – Halkapınar Metro) numaralı otobüse binin, İZBAN a geçiş yapın, Cumaovası ve Tepeköy yönüne giden İZBAN hattını kullanarak Cumaovası durağında inerek İZBAN ile ulaşım adımlarını izleyebilirsiniz.

KURUM: MENDERES DEVLET HASTANESİ

ADRES: Cüneytbey Mahallesi, Çevre yolu No: 147, 35471 Menderes/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 240 42 22

FAKS: +90 (232) 240 42 29

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: https://menderesdh.saglik.gov.tr/