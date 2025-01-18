Menderes Kent Konseyi'nde Süleyman Eslik Yeniden Başkan!

7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen Menderes Kent Konseyi’nin 3. dönem olağan seçimli genel kurul toplantısında Süleyman Eslik ve Mustafa Durak başkanlık için yarıştı. Önceki dönemin de başkanı olan Süleyman Eslik, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak yeniden konsey başkanı seçildi. Eslik başkanlığında yürütme kurulu da oluşturuldu. Yeni yürütme kurulu üyeleri; Hamdi Akçeltik, Hanife Öztürk, Hüsnü Şen, Nurcan Yeşilköy, Selahattin Yığınak, Sultan Çayır ve Yılmaz Lale oldu.

Süleyman Eslik’ten sivil irade vurgusu

Başkan Süleyman Eslik, Menderes Kent Konseyi olarak sivil iradenin karar mekanizmalarında etkili olmasını sağlayacaklarını belirtti. Eslik, “Kent konseyimizin vizyon ve misyonuna uygun şekilde hareket ederek Menderes’imizin gelişimine katkı vermeye devam edeceğiz. Kültüründen tarımına, tarihinden turizmine büyük potansiyele sahip ilçemizde her türlü faaliyetin içinde olacak, sivil iradenin de karar mekanizmalarında etkili olmasını sağlayacağız. Yürütme kurulu üyelerimiz ve Menderes Kent Konseyi’nin tüm bileşenlerine başarılar diliyor, yeni dönemin Menderesimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"El birliğiyle hareket edeceğiz"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Kent konseyimizin vizyon ve misyonuna uygun şekilde hareket ederek Menderes’imizin gelişimine katkı vermeye devam edeceğiz. Kültüründen tarımına, tarihinden turizmine büyük potansiyele sahip ilçemizde her türlü faaliyetin içinde olacak, sivil iradenin de karar mekanizmalarında etkili olmasını sağlayacağız. Yürütme kurulu üyelerimiz ve Menderes Kent Konseyi’nin tüm bileşenlerine başarılar diliyor, yeni dönemin Menderesimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İlk yürütme kurulu toplantısı yapıldı

Seçimlerin ardından Süleyman Eslik başkanlığında ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya eksiksiz katılım sağlanırken, ilçenin genel sorunları ve konseyin gelecekteki çalışmaları ele alındı. Toplantı sonunda Sultan Çayır başkan vekili, Hanife Öztürk yazman, Onur Eştürk ise genel sekreter olarak görevlerine devam ettiler. Ayrıca kadın ve gençlik meclislerinin seçimli genel kurul tarihlerinin de belirlendiği açıklandı.