Menderes Kurban Bayramına Hazır

Menderes Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Kurban satış alanları, kuruyemiş ve tatlı satışı yapan işletmelerde denetimler sürerken, kurban kesim alanlarının da bakımı ve temizliği titizlikle yapılıyor.

Kesim yerlerinde incelemeler

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerlerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Kuruyemiş ve tatlı satışı yapan işletmelerde fiyat, etiket, ruhsat ve terazi kontrolleri yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kurban kesim alanlarında kapsamlı temizlik ve ilaçlama işlemleri yaparak, bu alanları bayrama hazır hale getiriyor.

Vatandaş memnuniyeti öncelik

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her şey vatandaşımızın memnuniyeti ve sağlığı için. Ekiplerimiz sahada kontrolleri sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Kurallara aykırı herhangi bir durumun önüne geçiyoruz. Kurban kesim yerlerinde de ilaçlama konusuna önem veriyoruz. Bayramda bu alanlar da temiz bir şekilde kullanıma hazır olacak. Vatandaşımızın refahı için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Bayram öncesi son hazırlıklar

Menderes Belediyesi'nin titiz çalışmaları, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için devam ediyor. Kurban satış ve kesim alanlarındaki denetimler, temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla ilçede bayram öncesi tüm hazırlıklar tamamlanıyor.