Menderes Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesi sahil bölgesinde yoğun bir çalışma başlatarak çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Ot temizliği, tabela yenileme ve ilaçlama çalışmalarını kapsayan bu düzenlemelerle sahil bölgesi turizm sezonuna hazır hale getiriliyor.

Yoğun çalışma

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgesinde ot temizliği ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından eskiyen tabelalar yenileniyor ve uyarı tabelaları daha okunaklı hale getiriliyor.

Özel ilgi ve özen

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sahil bölgemiz için özel ve özenli bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşan yaz sezonu ile birlikte oluşabilecek haşere yoğunlaşmasına karşı önlemlerimizi alıyoruz. Tabelaları da yenileyerek vatandaşlarımız için daha faydalı hale getirdik. Sahil bölgemizde çalışmalarımız devam edecek. Turizm bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Bölgemize en iyi şekilde bakıp hak ettiği ilgiyi göstereceğiz. Turizm bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.