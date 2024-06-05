Sezon yoğunluğu öncesi plajlar çöp ve çakıldan temizlenerek, yaz tatilcileri için daha keyifli bir ortam hazırlanıyor.

Temizlik çalışmaları hızla devam ediyor

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda plajdaki kumlar özel araçlarla işlemden geçiriliyor. Çöp ve çakıl taşlarının ayıklandığı çalışma ile kıyı şeridi daha temiz ve kullanışlı hale geliyor.

Hedef Menderes'i turizmde tercih edilen bölge yapmak

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Yaz sezonu öncesi plajlarımızda temizlik çalışmalarına hız verdik. Sezon yoğunluğu öncesi sahillerimizi en uygun hale getirerek, Menderes'i turizmde göz ardı edilen değil, tercih edilen bir bölge haline getirmeyi hedefliyoruz."

Çalışmalar planlı ve hızlı şekilde gerçekleştiriliyor

Çiçek, çalışmaların planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Ortaya koyduğumuz vizyon ve hedef ile turizm bölgemizin kalitesini yükseltip hak ettiği yere getireceğiz. Menderes'in doğal güzellikleri ve plajları ile yaz tatilcileri için unutulmaz bir deneyim sunacağız" dedi.