2024 yılı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in liderliğiyle ilçenin çeşitli alanlarda büyük bir kalkınma yaşadığı ve vatandaş odaklı hizmetlerin hayata geçirildiği bir yıl oldu.

“İşim Menderes”

Menderes Belediyesi, İşim Menderes projesiyle çalışma hayatında yeni bir sayfa açtı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği bu hizmet, işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla hem işçi hem de işveren arasında bir köprü işlevi görüyor. Doğru işe doğru çalışanı bulma hedefiyle çalışan bu proje, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeye ait araç filosu kuruldu

Başkan İlkay Çiçek’in mali politikalarıyla belediyeye büyük bir mali yük getiren araç kiralama sistemi sonlandırıldı. Belediyenin öz kaynaklarıyla kurulan filo, 5 binek, 5 çift kabin, 4 çöp kamyonu, 1 kepçe ve 1 silindir olmak üzere toplam 16 yeni araçtan oluşuyor. Bu hamle, belediyeyi maliyetlerden kurtarırken, hizmet kalitesini de artırdı. Vatandaşların en yoğun taleplerinden biri olan 508 Menderes-Konak otobüs hattı, Başkan İlkay Çiçek’in İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışması sonucunda yeniden başlatıldı.

Evde sağlıkta yeni dönem

Sağlık İşleri Müdürlüğü, belediyenin bünyesine dahil edilen evde sağlık hizmetleri ile yeni bir yapılanmaya gitti. Hasta yıkama, el ve ayak bakımı, yara bakımı, berber hizmeti, ambulans ile hasta taşıma, fizyoterapist ve diyetisyen desteği gibi kapsamlı hizmetler sunuluyor. Yıllık 10 milyon TL tasarruf edilmesi planlanan bu yenilik, belediyeyi şehirdeki öncü kurumlardan biri haline getirdi.

Kırmızı bayraklı plaj

Engelli vatandaşları desteklemek için tekerlekli sandalye desteği, tamir hizmetleri ve farkındalık etkinlikleri organize edildi. Engellilere uygun hale getirilen Gümüldür Sunal Tülbentçi Parkı, İzmir’in ilk ve tek kırmızı bayraklı plajı olarak dikkat çekiyor. Yaz boyunca 400 engelli bireyin ağırlandığı bu alanın, 2025 yılında daha fazla kişiye hizmet vermesi planlanıyor.

Yol ve altyapı seferberliği

Fen İşleri Müdürlüğü, bozuk yolları düzenlemek ve yeni yollar yapmak için yoğun çalışmalar yürüttü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon halinde altyapı güçlendirme projeleri hayata geçirildi.

Yeni parklarla yeşil alanlar arttı

Barbaros Mahallesi’ne kazandırılan 1300 metrekarelik yeni park, oyun alanları, spor aletleri ve oturma alanlarıyla ilçenin sosyal dokusunu zenginleştirdi. Tüm parkların tadilat, bakım ve dezenfeksiyon işlemleri de belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Doğal afetlerde hızlı müdahale

Sahil bölgesinde yaşanan doğal afetlerin ardından, Başkan Çiçek bölgeye giderek vatandaşların yanında oldu. Belediyenin tüm ekipleri, sorun yaşanan alanlarda hızlı bir şekilde çalışmalara başlayarak mağduriyetleri giderdi. Belediye, çevre bilincini artırmak amacıyla okullarda sıfır atık eğitimleri düzenledi ve ilçenin her noktasına geri dönüşüm kutuları yerleştirdi. Esnaftan atık yağlar toplanarak çevreye zarar vermesinin önüne geçildi.

Spor ve kültüre yatırımlar

1957 Menderes Spor Kulübü’nün kurulmasına öncülük eden İlkay Çiçek, ilçede spor tesislerini yeniledi ve sporu teşvik eden etkinlikler düzenledi. Mandalina Festivali, Motofest ve Şarjı Bitmeyen Oyunlar gibi etkinlikler halkın büyük ilgisini topladı. Başkan İlkay Çiçek, 2025 yılında Kent Lokantası ve Roman Masası gibi yeni projelerin hayata geçirileceğini ve hizmet kervanının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. “Ranta değil halka hizmet” anlayışıyla başlatılan bu projeler, Menderes’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyor.