Menderes Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, sevilen sanatçı Ceylan Ertem’in konseriyle sona erecek. Belediye, tüm vatandaşları bu anlamlı kutlamalara davet ediyor.

Üç gün sürecek programlar

Kutlamalar, 29 Ağustos Perşembe günü Özdere Kültür Merkezi’nde Atatürkçü Düşünce Derneği Özdere Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen bir söyleşiyle başlayacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Kemal Arı’nın katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlik, zafer ruhunu yansıtan bir konuşmaya ev sahipliği yapacak.

30 Ağustos Cuma günü resmi kutlamalarla devam edecek olan etkinlikler, akşam saatlerinde Cumaovası Efeler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 40. yıl kutlamasıyla birleşecek. Menderes Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek halk dansları gösterileri, zaferin coşkusunu zirveye taşıyacak.

31 Ağustos Cumartesi günü, Özdere Sevgi Parkı’nda düzenlenecek bayrak ve meşale yürüyüşü ile kutlamalar devam edecek. Yürüyüş sonrası, Özdere Arkadaş Cafe’de sevilen sanatçı Ceylan Ertem’in vereceği konserle zafer coşkusu doruğa ulaşacak.

Vatandaşlara ücretsiz servis imkânı

Menderes Belediyesi, 31 Ağustos’ta gerçekleşecek zafer yürüyüşü ve Ceylan Ertem konserine katılmak isteyen vatandaşlar için Menderes’in çeşitli noktalarından ücretsiz servisler kaldıracak. Bu sayede, etkinliklere ulaşım kolaylaştırılarak daha geniş bir katılım hedefleniyor.

Başkan İlkay Çiçek’ten davet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü aynı heyecanla kutlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan zaferi, 102. yılında büyük bir coşkuyla kutlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Menderes’te Cumhuriyet’e giden yolu açan büyük zaferin ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu coşkulu kutlamalarımıza davet ediyorum.”