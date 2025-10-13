Menderes Belediyesi'nde Ekim Ayı 3. Meclisi gerçekleştirildi. 2026 mali yılı gelir gider bütçesi mecliste oylanarak oy çokluğu ile geçti. Menderes Belediyesi bünyesinde yer alan 24 müdürlüğün 2026 yılı bütçesi belirlenmiş oldu. Yapılan hesaplar ile tahmin edilen toplam bütçe iki milyar dokuz yüz elli milyon olarak onay aldı.

İlçemize hayırlı olsun

Konu hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'Yapılan oylama ile 2026 Mali Yılı Bütçesi meclisten geçti. Menderes'imiz için ortaya koyduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda 2026 için yol haritamızı belirledik. Bütçeyi en verimli şekilde kullanarak hizmeti artıracak, Menderes'i kalkındırırken vatandaşlarımızı da memnun edeceğiz. Şeffaf, katılımcı ve ortak akılla hareket ederek ilçemizi geleceğe taşıyacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeni yıl bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.