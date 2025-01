Menderes Belediyesi, hayvanseverlere müjdeli bir haber verdi. Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü, can dostlarına yönelik hizmet saatlerini uzatarak, haftanın her günü gece 24:00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu. Bu yeni düzenleme, Menderes halkı ve çevresindeki hayvan sahiplerine önemli bir kolaylık sunuyor. Belediyenin, ilçe merkezi ve Özdere’deki belediye barınağında vereceği veterinerlik hizmeti, şimdi daha geniş bir zaman diliminde sunulacak.

Başkan Çiçek: "Can dostlarımızın yanındayız"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çiçek, "Can dostlarımızın sağlık ve bakımını her zaman ön planda tutuyoruz. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için veterinerlik hizmetlerimizin saatlerini gece yarısına kadar uzattık. Bundan sonra, haftanın her günü, gece 24:00’a kadar veterinerlik hizmetine ulaşmak mümkün olacak. Amacımız, halkımıza ve hayvan dostlarımıza en iyi hizmeti sunmak, her alanda gelişmeye devam etmek" dedi.

Gelişen hizmet, artan ihtiyaçları karşılıyor

Menderes Belediyesi, hayvanların bakım ve tedavi süreçlerini daha verimli hale getirmek için sürekli olarak hizmet alanını genişletiyor. Belediye, mevcut hizmetleri hem kalite hem de erişilebilirlik açısından iyileştirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bu yeni uygulama, özellikle gece saatlerinde veteriner desteği arayan hayvan sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.

Menderes Belediyesi’nin yenilikçi adımları

Menderes Belediyesi, bu adımla birlikte ilçede sağlanan hayvan sağlığı hizmetlerinde önemli bir yenilik yapmış oldu. Belediye, can dostlarına yönelik sağlık hizmetlerini her geçen gün daha da geliştirmeyi amaçlıyor ve bu yönde atılacak adımlarla daha verimli bir hizmet sunmayı hedefliyor.