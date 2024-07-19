Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Menderes Belediyesi, çocukların yaz tatilini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla "Şarjı Bitmeyen Oyunlar" adı altında gezici geleneksel oyunlar şenliği düzenliyor. Bu şenlik, çocuklara eski sokak oyunlarını öğreterek keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Geleneksel çocuk oyunları şöleni

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şarjı Bitmeyen Oyunlar" şenliği, çocukları eğlendirirken aynı zamanda eski sokak oyunlarını da öğretmeyi amaçlıyor. Sek sek, sandalye kapmaca, mendil kapmaca, halat çekme, ip atlama, şişe devirmece, hulahop, kaşıkla pinpon topu taşıma, yakartop ve çuval yarışı gibi oyunlar etkinlikte yer alacak.

Haftaiçi her gün eğlence

Gezici şenlik, 22 Temmuz’da başlayıp 21 Ağustos’ta sona erecek. Etkinlik, birçok mahallede düzenlenecek ve ailelerin rahatça katılabilmesi için haftaiçi her gün 19:30 ile 22:30 arasında gerçekleşecek. Şenlik hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 700 00 00 - 1332 dahili hattını arayabilecek.

Başkan İlkay Çiçek’ten açıklama

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çocuklar için en özel projeleri planladıklarını ifade ederek, "Göreve gelirken çocuklarımız için birçok proje sözü verdik. Gelir gelmez de verdiğimiz sözlerden daha da fazlasını hayata geçirmek için çalışmaları başlattık. Yaz aylarında da çocuklarımızın tatildeki boş vakitlerinde eğlenmesini amaçlayarak gezici 'Şarjı Bitmeyen Oyunlar' etkinliğimizi başlatıyoruz. Hem geleneksel oyunlarımızı yaşatacak hem de çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Her şey çocuklarımız için" dedi.