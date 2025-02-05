Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025’te meydana gelen depremler, İzmir halkında tedirginlik yaratırken, afet sonrası güvenli toplanma alanlarının gerekliliğini yeniden ortaya koydu. Özellikle yoğun nüfusa sahip Menderes ilçesinde belirlenen toplanma alanları, deprem anında ve sonrasında vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Deprem toplanma alanları, olası bir afetin ardından geçici barınma merkezleri kurulana kadar halkın güvende kalmasını sağlayan ve acil durum ekiplerinin organize hareket etmesine yardımcı olan kritik noktalardır. Peki, bu alanlar nasıl belirleniyor ve hangi kriterlere göre seçiliyor?

Menderes’teki deprem toplanma alanları nerede?