İzmir'in Menderes ilçesinde Gümüldür'den Menderes istikametine giden yolda meydana gelen zincirleme kaza, büyük üzüntüye yol açtı. Kaza, bir motosiklet ve dört otomobilin karışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Emre Altan (39) olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanarak hastanelere sevk edildi.

Kazanın sebebi ve yaralıların durumu

Olay yerine gelen ilk bilgilere göre, kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Trafik akışı ve incelemeler

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı incelemelere başladı. Emre Altan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri ve görgü tanıkları

Kaza anına tanık olan görgü tanıkları, olayın çok hızlı geliştiğini ve ne olduğunu anlamadıklarını belirtti. Kazanın şiddeti nedeniyle bazı araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.