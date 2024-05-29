Çiçek, bu hobi bahçelerinin yıkılacağını ve vatandaşları mağduriyet yaşamamaları konusunda uyardı.

Menderes'te son zamanlarda sayıları artan hobi bahçeleri ile ilgili Menderes Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı açıklamada, bu hobi bahçelerinin yasalara aykırı olduğunu ve yıkılacaklarını belirtti.

Çiçek, hobi bahçelerinin amacının dışına çıktığını ve vatandaşların bu alanlarda mağduriyet yaşayabileceğini vurguladı. İlçede yıkım kararı çıkan tüm hobi bahçelerinin yıkılacağını belirten Çiçek, vatandaşları yasa dışı hobi bahçesi satın almamaları konusunda uyardı.

Başkan İlkay Çiçek:

"Menderes'imizde de artış gösteren hobi bahçeleriyle ilgili gerekli denetim ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki hobi bahçesi uygulaması amacının dışına çıkmış durumda. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve yıkım kararı çıkan tüm hobi bahçelerini yıkacağız. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum yasaya aykırı olarak yapılan hobi bahçeleri alıp suça ortak olmayın ve mağduriyet yaşamayın."