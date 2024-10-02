Menderes'te Istihdam Için Yeni Adım İş’im Menderes

Menderes Belediyesi, işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım atarak İş’im Menderes uygulamasını hayata geçirdi. Bu hizmet, iş arayanlar ile işverenler arasında bir köprü kurarak ilçedeki istihdam sorununu çözmeyi amaçlıyor.

İşsizlikle mücadelede yeni adım: İş’im Menderes

Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan İş’im Menderes projesi, hem online başvuru imkânı sunuyor hem de Kariyer Ofisi aracılığıyla vatandaşların yüz yüze başvurularını kabul ediyor. Bu yeni uygulama ile iş arayanlar, özgeçmişlerini sunarak doğru iş ile buluşabilecekler.

Başkan İlkay Çiçek: "İstihdama katkı sunacağız"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “İş’im Menderes projemiz ile ilçemizdeki işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı doğru iş fırsatları ile buluşturmak için projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kolay başvuru imkânı

İş arayanlar, Menderes Kariyer Ofisi’ne bizzat başvuru yaparak ya da online platformlar üzerinden özgeçmişlerini sunarak projeye katılabilecekler.