S.S. Ahmetbeyli Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'nda yapılan temizlik çalışması, sualtı ve kıyı bölgelerini kapsadı. Kıyı temizliğinin ardından liman dışında hayalet ağ temizliği yapıldı.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Temizlik etkinliğine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Canatan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim, Menderes İlçe Müdürü Gülsev Pınar Öner ve kurum personeli katıldı. Ayrıca, İl Müdürlüğü dalış ekibi, İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Sahil Güvenlik 7. Komutanlığı, AKUT (Arama Kurtarma Derneği), MENDAK (Menderes Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği), Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Polisi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Su Altı Toplulukları etkinlikte yer aldı.

Kıyı ve Sualtı Temizliği

Etkinlik kapsamında, kıyı ve sualtı temizliği faaliyetleri gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü dalış ekibi ve İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Komutanlığı tarafından S.S. Ahmetbeyli Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı liman dışında hayalet ağ temizliği yapıldı. Bu kapsamda, deniz canlılarının yaşam alanlarını koruma amacıyla hayalet ağların temizlenmesi büyük önem taşıdı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklama

Etkinlik sırasında konuşma yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çevre bilincini artırmanın ve denizleri korumanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Şahin, "Dünya Çevre Günü'nü böylesine anlamlı bir etkinlikle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çevre bilincini artırmak ve denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada bir araya gelen farklı kurum ve kuruluşlar, çevreye olan duyarlılığımızı ve bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu göstermektedir. Özellikle hayalet ağ temizliği, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak adına büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Etkinlik, katılımcıların yoğun çabaları ile başarılı bir şekilde tamamlandı ve Menderes Özdere Ahmetbeyli kıyı kesimi daha temiz ve yaşanabilir hale getirildi.