Menderes’te Korsan Şezlonga Geçit Yok

Menderes Belediyesi, sahil bölgesinde korsan şezlong faaliyetlerine karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor. Plaj işletme belgesi olmadan sahilde şezlong koyan kişilere cezai işlemler uygulanıyor ve korsan şezlonglar toplatılıyor.

Para cezası uygulanıyor

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahil bölgesinde ani denetimler gerçekleştirerek plaj işletme belgesi olmayan kişilere cezai işlem uyguluyor. Korsan şezlonglara el koyan zabıta ekipleri, halkın mağduriyetini önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Halkı mağdur etmeyeceğiz

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Halkımızın mağdur edilmesine göz yummayacağız. Sadece plaj işletme belgesi olan işletmeler şezlong koyabilecek. Onun haricinde, belgesi olmayan ve halktan haksız şekilde para alan kişilerin korsan şezlongları toplanıp ceza kesilecek. Vatandaşlarımız gönül ferahlığı ile tatillerini, günü birlik sahil gezmelerini yapabilirler” dedi.

Başkan Çiçek, korsan şezlongların önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırıldığını ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti. Bu uygulama, halkın sahillerde daha rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesini sağlayacak.