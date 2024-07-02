Menderes Belediyesi'nin düzenlediği halk dansları ve spor kurslarına ilgi büyük oldu. Çocuklara yönelik başlatılan kurslar, çeşitli branşlarda eğitim almak isteyenlerden yüzlerce kayıt aldı.

Menderes Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği halk dansları ve spor kursları büyük ilgi gördü. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde başlayan kurslara yüzlerce çocuk kayıt yaptırdı. Spor kurslarına ilgi gösteren çocukların 2010-2016 arası doğum tarihlerine sahip olduğu belirtildi.

8 Temmuz'da başlayacak olan kurslar, bir yıl boyunca devam edecek. Futbol için 2012-2017, basketbol ve voleybol için 2010-2016, cimnastik için 2015-2019, atletizm için 2010-2018, halk dansları için ise 2011-2017 arasında doğan çocuklar eğitimlerden yararlanabilecek. Kız çocukları için ise boks kursları sunulacak.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kursların çocukların gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımız için birçok projeyi hayata geçirme sözü verdik. Spor okulları ve halk dansları kursları da bu projelerimizin bir parçası. Çocuklarımız bu kurslarda eğlenerek öğrenecekler. Başarılı ve mutlu çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz.”

Menderes Belediyesi'nin düzenlediği halk dansları ve spor kurslarına kayıtların devam ettiği bilgisi verildi. İlgilenen velilerin belediye tesislerine başvurarak kayıt yaptırabileceği ifade edildi.