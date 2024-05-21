Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet sevdalılarını buluşturacak festivalde renkli görüntüler sergilenecek ve unutulmaz anlar yaşanacak.

Festival programı

2 gün sürecek festival Cumaovası Efeler Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin halk oyunları gösterisiyle başlayacak. Lotus Ritim Topluluğu'nun gösterisinin ardından Titans of Nation, Narkoz ve Kings of Klaros grupları da festivalde sahne alacak. Festivalin en heyecan verici anı ise Pentagram'ın coşkulu konseri olacak. Etkinlik alanında kurulacak özel bölümde festivale katılanlar çadır kampta da kalabilecekler.

Herkes davetli!

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bu hafta sonu Menderes'imizde Türkiye'nin farklı noktalarından motor tutkunlarını misafir edeceğiz. 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek motosiklet festivalini Özdere Gençlik Parkı'nda gerçekleştireceğiz. İlçemizde bir ilk olacak festivalimiz turizm bölgemizin tanıtımına da katkı sunacak. 2 gün boyunca başta konserler olmak üzere birçok etkinliğin yer alacağı motosiklet festivaline tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Festivale katılım ücretsiz

Motosiklet festivaline katılım ücretsiz olacak. Festivale katılmak isteyenler kendi motosikletleri ile festival alanına gelebilecek veya Özdere'deki konaklama tesislerinde konaklayabilecekler.