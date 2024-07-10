Menderes ilçesi sınırları içinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasındaki yerleşim alanlarına yakın konumda yer aldı.

Ekipler yoğun çaba sarf ediyor

Yangına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hava ve karadan etkin bir müdahale başlatıldı. Müdahalede kullanılan ekipmanlar arasında 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri yer alıyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor.