Menderes Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda kapsamlı bir yenileme seferberliği başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklarda bulunan yıpranmış banklar, oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Eski ve yıpranmış malzemeler yenileriyle değiştirilerek parklar daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi.

Yeni haliyle hizmete hazır

Tamirat ve boyama işlemleri ile malzemeler ilk haline getirilirken, değişmesi gereken unsurların yerine de yenileri takıldı. Bu çalışmaların sonunda parklar, yenilenmiş haliyle hizmete hazır hale geldi. Parklardaki değişim, hem görsel hem de fonksiyonel anlamda önemli bir iyileştirme sağladı.

En iyisi için çalışıyoruz

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sürekli daha iyisini ve daha yenisini arıyoruz. Hizmetlerimizi bu anlayışla sürdürüyoruz. Parklarımızda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kullanılabilecek durumdaki malzemeleri yeniliyor, kullanılamayacak haldekileri ise değiştiriyoruz. Böylece hem vatandaşımızın parasını gereksiz yere harcamıyoruz hem de hizmetimizi iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Menderes’imiz için her zaman en iyisini aramaya devam edeceğiz” dedi.

İlkay Çiçek kimdir?

30 Ocak 1986 Menderes doğumlu İlkay Çiçek evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çiçek, ilköğretim eğitimini Menderes’te tamamladıktan sonra 2003 yılında Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitimini ise Eskişehir Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümü son sınıf öğrencisi olarak sürdürmekte.

2019 yılı seçimlerinde Menderes’imizin en büyük mahallesi olan Cüneytbey Mahallesi’nde açık ara oy ile seçimi kazanarak muhtar seçildi.

İlçeye ilk olarak kurulan Menderes Kent Konseyi’ne başkan adayı oldu ve sivil toplum kuruluşları, dernekler ile muhtarların desteğiyle açık ara seçimi kazanarak Menderes Kent Konseyi’nin ilk başkanlık görevinde bulundu.

Muhtarların teveccühüyle de Menderes Muhtarlar Derneği’nin dernek başkanlığını yaptı.

Vatandaşların teveccühü ile 2024 mahalli idareler seçiminde belediye başkanı seçildi.