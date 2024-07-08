Menderes Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında büyükler için düzenlenecek ücretsiz tiyatro kurslarını duyurdu. İlçe genelindeki sahne sanatlarına ilgiyi artırmayı hedefleyen bu etkinlik, 9 Temmuz'da başlayacak kayıtlarla başlayacak.

Haydi sahne sırası sende

Menderes Belediyesi, kültür ve sanatı ilçe genelinde yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir etkinlik başlatıyor. 'Haydi sahne sırası sende' sloganıyla duyurulan tiyatro kursu, büyükler için ikinci etap olarak planlandı. İlk etapta 18 yaş altı çocuklar için düzenlenen başarılı ücretsiz kursun ardından, yetişkinler için olan kayıtlar 9 Temmuz'da başlıyor.

Klaros Tiyatro Topluluğu tarafından eğitimler

Katılımcılar, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurabilecekler. Kayıtların ardından oluşturulacak ekipler, Menderes Belediyesi Klaros Tiyatro Topluluğu tarafından doğaçlama, mimik, rol, ses ve diksiyon üzerine kapsamlı eğitimler alacaklar. Kurs süresince tiyatronun incelikleri ve sahne sanatlarıyla ilgili her konu katılımcılara aktarılacak.

Tiyatro tutkunlarına çağrı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımız için düzenlediğimiz tiyatro kursunun ardından şimdi sıra büyüklerde. Tiyatro tutkunu tüm vatandaşlarımızı, sahne sanatlarını deneyimlemeye ve katılmak için başvurmaya davet ediyorum. Kültür ve sanatın Menderes'te güçlü olduğunu göstermek istiyoruz."