Menderes Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin önderliğinde ilçe genelindeki parkları hijyenik hale getirmek için kolları sıvadı. Son dönemde çocuklarda artan salgın hastalık riskine karşı park ve oyun alanlarında kapsamılı dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi.

Parklarda çift aşamalı temizlik

Ekipler, dezenfekte çalışmalarına oyun grupları, spor alanları ve oturma bölgelerini suyla yıkayarak başladı. Ardından tüm bu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması yapılarak mikroplardan tamamen arındırıldı.

"Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın sağlığı ve geleceğine verdiğimiz önemı her fırsatta dile getiriyoruz. Gelen kış aylarıyla birlikte artan salgın hastalıkların yayılımını azaltmak için parklarımızı dezenfekte ettik. Bu çalışmalarla hem çocuklarımızın hem de ailelerinin gönül rahatıyla vakit geçirmesini sağlamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için gereken özeni her zaman göstereceğiz."

Toplum sağlığı için hijyen önlemleri

Belediye yetkilileri, özellikle salgın hastalıkların yayılımını engellemek için hijyen uygulamalarının düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Temizlik çalışmaları, halkın yoğun kullandığı alanlarda periyodik aralıklarla tekrarlanacak.