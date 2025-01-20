Menderes Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün hummalı çalışmalarıyla Barbaros Mahallesi’ne kazandırdığı Şehit Fethi Sekin Parkı tamamlandı. 1300 metrekarelik alanıyla dikkat çeken parkta mini basketbol sahası, oyun ve spor alanları, oturma grupları ve ağaçlarla çevrili yeşil bir alan yer alıyor. Yeni parkın resmi açılışının yakın bir tarihte yapılacağı belirtilirken, şehit polis memuru Fethi Sekin’in adı, bu alanda ölümsüzleştiriliyor.

"Çocuklarımıza hayırlı olsun"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımızın yoğun emeğiyle Barbaros Mahallemize geniş ve modern bir park kazandırdık. Şehidimiz Fethi Sekin’in adını yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Bu park, çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çiçek, açılış töreniyle ilgili detayların yakında paylaşılacağını da belirtti.