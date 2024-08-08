Menderes'te sabah saatlerinde meydana gelen üzücü bir olayda, Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olayın hemen ardından, ayak topuğundan yaralanan Dikmen, sağlık ekipleri tarafından Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İmar Müdürü'nün sağlık durumu iyi.

Soruşturma sürüyor

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.