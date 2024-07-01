Menderes'te Spor Alanında Yeni Bir Dönem Başladı

Menderes Belediyesi’nin yeni spor takımı 1957 Menderes Spor Kulübü, belediye bünyesinde kurularak faaliyetlerine başladı. Kulüp başkanı Aydın Şengül ve yönetimi, ilk ziyaretlerini Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e gerçekleştirdi. Bu ziyarette yeni döneme dair hedefler ve projeler ele alındı.

Dört branşta faaliyet gösterecek

1957 Menderes Spor Kulübü, futbol, voleybol, basketbol ve boks branşlarında faaliyet gösterecek. Kulüp, Menderes’te sporun gelişimi için çalışmalar yürüterek, profesyonel sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Sporla gelişen Menderes

Yeni kulübün ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes’imizde yarınlarımız olan gençlerimizin başarısı için sorumluluklarımızın farkındayız. Bu kapsamda spor alanında önemli bir adım atarak kulübümüzü hızlıca faaliyete geçirdik. Menderes’imizin gençleriyle büyük başarılara imza atacağız. Kulüp yönetimimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Kulübümüzü ilçemizin gözbebeği yapmaya kararlıyız. 1957 Menderes Spor Kulübü Menderes’imize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.