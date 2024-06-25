Menderes Belediyesi, yaz spor okulları ve halk dansları kursları için kayıtları bugün itibariyle başlattı. Belediye tarafından düzenlenen kurslar, çocuklara futboldan voleybola, cimnastikten boksa, atletizmden halk danslarına kadar birçok alanda eğlenceli ve öğretici bir yaz yaşatmayı hedefliyor.

Kayıtlar başladı

Bugün itibariyle kayıtlar Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (MEGEM) ve Gümüldür Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Halk dansları kayıtları ise yalnızca MEGEM’de gerçekleştirilecek. Kurslar 8 Temmuz’da başlayacak.

Yaş grupları belirlendi

Kurslara katılım için yaş grupları da belirlendi. Futbol için 2012-2017, basketbol ve voleybol için 2010-2016, cimnastik için 2015-2019, atletizm için 2010-2018, halk dansları için ise 2011-2017 doğumlu çocuklar başvurabilecek. Boks kursları ise sadece kızlar için açılacak olup 2010-2018 arası çocuklar katılabilecek.

Çocuklarımıza değer veriyoruz

Spor ve sanatla büyüyen bir nesil için çalıştıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunacak olan spor ve dans kurslarımıza başlıyoruz. 6 spor dalı ve halk dansları kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Spora ve sanata yönelik çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.