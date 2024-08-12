Menderes Belediyesi, 13-14 Ağustos tarihlerinde U-12 CUP Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. 12 kulübün mücadele edeceği turnuva, Menderes 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşecek.

Turnuva genç yetenekleri bir araya getiriyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, turnuvaya katılacak tüm genç futbolculara başarı dileklerini ileterek, Menderes’te sporun gelişimine katkı sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı. Çiçek, "Bu turnuva ile genç yetenekleri bir araya getiriyor, geleceğin yıldızlarını sahada buluşturuyoruz. Katılan tüm kulüplerimize ve sporcu kardeşlerimize teşekkür eder, başarılar dilerim." şeklinde konuştu.