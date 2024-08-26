Menderes Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Sosyal Kart projesi, belediyeye ait işletmelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Belediyeye ait işletmelerde yüzde 20 indirim imkanı

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Menderes Belediyesi, Sosyal Kart projesini başlattı. Bu yeni uygulama, belediyeye ait işletmelerde yüzde 20 indirim olanağı sunuyor ve vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Proje, Menderes Belediyesi'nin sosyal hizmet anlayışını bir adım daha ileri taşıyarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kimler faydalanabiliyor?

Menderes Belediyesi'nin iştiraki Cumaovası A.Ş.'ye bağlı 12 tesiste geçerli olan indirimden, 1. derece şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, 65 yaş üzeri bireyler ve 15-20 yaş arası gençler yararlanabilecek. Sosyal Kart almak isteyen vatandaşlar, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Başvuru için bir adet fotoğraf ve ikametgâh belgesi gerekiyor.

“Ekonomik krizde vatandaşlarımızın yanındayız”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Sosyal Kart projesi hakkında yaptığı açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün azaldığına dikkat çekti. Çiçek, “Yanlış politikalar sonucu ülkemizde yaşanan ekonomik krizin bedelini hepimiz ödüyoruz. Bu zorlu dönemde hemşehrilerimize sosyal belediyecilik anlayışıyla destek oluyoruz. Elimizdeki kaynakları doğru bir planlamayla halkımızın yararına kullanmak için çalışıyoruz. Sosyal Kart projesiyle vatandaşlarımız, belediyemize ait işletmelerden yüzde 20 indirimli olarak yararlanabilecek. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağız,” dedi.