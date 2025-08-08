

Menderes Belediyesi, engelli vatandaşlara daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla yeni engelli hizmet biriminin yapımına başladı. Eski yerinden taşınacak birim, daha geniş alan ve kapsamlı uygulamalarla hizmet verecek.

Engelsiz çocuk evi projesi yer alacak

Yeni hizmet biriminde engelsiz çocuk evi projesi de hayata geçirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye tamir hizmeti de yeni alanda devam edecek. Birimin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor.

Başkan Çiçek çalışmalarını inceledi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, engelli hizmet birimi inşaatını yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Çiçek, “Dar ve yetersiz olan mevcut birimimizi atıl haldeki bir yapıyı restore ederek daha verimli hale getiriyoruz. Bu sayede engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunacağız.” dedi.

Hizmet kalitesi artacak

Yeni hizmet birimi sayesinde engelli vatandaşlara sunulan desteklerin çeşitlendirileceği ve hizmet kalitesinin artacağı vurgulandı. Engelsiz çocuk evi ile çocukların da mutlu edilmesi hedefleniyor.