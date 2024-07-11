Menderes Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam için tercih ettiği pilates kurslarıyla dikkat çekiyor. İlçe merkezindeki Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi ile denize sıfır konumda bulunan Özdere Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen kurslar, hem doğanın içinde hem de sağlıklı bir ortamda spor yapma fırsatı sunuyor.

Renkli ve doğal ortamda spor

Menderes Belediyesi'nin düzenlediği pilates kursları, yeşilin ve mavinin buluştuğu muhteşem doğal ortamlarda gerçekleşiyor. İlçe sakinleri, haftanın belirli günlerinde bu kurslara katılarak hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlıyor.

İki ayrı lokasyonda hizmet

Kurslar, Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde çarşamba ve cuma günleri, Özdere Gençlik Parkı'nda ise salı ve perşembe günleri düzenleniyor. Her iki lokasyon da katılımcılara doğanın huzurlu atmosferinde spor yapma imkanı sunuyor.

Menderes Belediye Başkanı'ndan davet

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kurslara ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Sporun önemini vurgulayarak, kadınlarımız için düzenlediğimiz pilates kurslarımız büyük ilgi görüyor. Hem ilçe merkezimizde hem de Özdere'de doğanın güzellikleriyle iç içe spor yapma fırsatı sunuyoruz. Tüm kadınlarımızı bu sağlıklı etkinliklere katılmaya davet ediyorum."